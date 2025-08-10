Καιρός: Πότε υποχωρούν οι ισχυροί άνεμοι - Επιμένει το «Hot, Dry, Windy»

Στο ίδιο μοτίβο αναμένεται, όπως αναφέρουν σχετικά μετεωρολόγοι, να συνεχίσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς οι βοριάδες δεν πρόκειται να κοπάσουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, συνθέτοντας έτσι ένα επικίνδυνο μείγμα για πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, αισθητή μείωση των ανέμων θα σημειωθεί από την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε ο καιρός θα χαρακτηρίζεται Hot – Dry – Windy, ανεβάζοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι την Τετάρτη, ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνδυαστικά με τις συνθήκες ξηρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίας.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σήμερα Κυριακή η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα, ωστόσο οι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν στα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα – ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο – καταγράφηκαν το πρωί ριπές έως και 9 μποφόρ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάζουν κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Στον αντίποδα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, έως 5 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις.

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν έως και την Τρίτη, με την ένταση να φτάνει τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα τη Δευτέρα θα ανέβει περαιτέρω, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από την Πέμπτη, αναμένεται εξασθένηση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, με την Αθήνα να κυμαίνεται στους 33-34 βαθμούς και τον καιρό να γίνεται πιο δροσερός για τον Δεκαπενταύγουστο.

