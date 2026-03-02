Καιρός: Πού θα φτάσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες - Η πρώτη εκτίμηση για μετά τις 10 Μαρτίου

Για θερμοκρασία «χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις» την τρέχουσα εβδομάδα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενώ ταυτόχρονα δίνει και μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Όπως επισημαίνει και στην ανάρτησή του, η θερμοκρασιακή πορεία κατά τις δέκα πρώτες μέρες του Μαρτίου δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο υδράργυρος θα αγγίξει μέχρι και τους 19 βαθμούς.

H ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Αναφορικά με τις επόμενες μέρες, μετά τις 10 Μαρτίου, ο μετεωρολόγος, αφού διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα καθαρή εικόνα, εκτιμά ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για βροχές και ανέμους.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Αναλυτικότερα, ο Θοδωρής Κολυδάς ανήρτησε: «Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις.

Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει σταδιακή υποχώρηση προς τους 14–16°C από το Σαββατοκύριακο και μετά. Η πτώση αυτή δεν είναι απότομη, αλλά περισσότερο μια ομαλή προσαρμογή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφια επίπεδα, κυρίως 8–11°C, υποδηλώνοντας ψυχρότερες νύχτες χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.

Ως προς τα φαινόμενα, το διάστημα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια. Τα περάσματα νεφώσεων είναι κατά κανόνα παροδικά, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ένταση. Η εικόνα γενικά παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Μετά τις 10 του μηνός, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα από τα δυτικά. Είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, όμως τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή στη συνέχεια».