Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα (29/09) καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, η μέρα θα κυλήσει με νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, ενώ βελτιωμένη εικόνα θα έχουμε επίσης το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, μπορεί επίσης να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πότε πέφτει η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες οι βροχές θα συνεχίσουν αύριο Τρίτη (30/09) και Τετάρτη (01/10).

Την Τρίτη ναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη,

Την Τετάρτη τη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ωστόσο, Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά της χώρας την Πέμπτη και την Παρασκευή.

