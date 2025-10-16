Καιρός: Προ των πυλών 24ωρο με καταιγίδες - Οι περιοχές που κινδυνεύουν, τι ισχύει για την Αττική

Για απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού, προειδοποιεί ο Γιώργος Tσατραφύλλιας κάνοντας λόγο για βροχές και «ατμοσφαιρικές διαταραχές».

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαραισμό στο Facebook, παρουσίασε τις έξι περιοχές της χώρας που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Μπόλικο πόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24 ώρο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία, Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παραλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).

Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα

Ραγδαιότητες - αρκετό νερό σε λίγο χρόνο - φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική», επισημαίνει.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, επιβεβαιώνει την πρόγνωση Τσατραφύλλια, αναφέροντας επίσης σποραδικές καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι την Παρασκευή (17/10) το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Το Σάββατο (18/10) το Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Την Κυριακή (19/10) στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.