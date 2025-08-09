Για έναν επιλεκτικό καύσωνα, που θα απασχολήσει κομμάτια της δυτικής Ελλάδας, έκανε λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα του πρόγνωση για τον καιρό, προειδοποιώντας παράλληλα για τις ισχυρές ριπές ανέμου.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν κι αύριο, Κυριακή, κι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, διευκρινίζοντας ότι σήμερα -οι ριπές- έφτασαν τα 140 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός της Πεντέλης κατέγραψε σήμερα ριπές ανέμου 140 χλμ/ώρα, την ώρα που στην Κάρυστο έφτασαν τα 120, ενώ στην Πάρνηθα τα 100, συνθέτοντας έτσι ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» πυρομετεωρολογικών συνθηκών για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Καιρός: Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«"Επανέρχονται τα 40ρια..."

Γεια σας!

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Τον Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!»