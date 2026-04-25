Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για αλλαγή του σκηνικού στις αρχές Μαΐου - Πού μπορεί να δούμε «ψυχρή εισβολή»

Ο ανοιξιάτικος καιρός που απολαμβάνουμε τις τελευταίες ημέρες υπάρχει περίπτωση να μην κρατήσει για πολύ, με τον Θεόδωρο Κολυδά να κάνει λόγο για αλλαγή σκηνικού με χαμηλές θερμοκρασίες στις αρχές του Μαΐου.

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο μετεωρολόγος, Θεόδωρος Κολυδάς, προειδοποίησε για πιθανή εισβολή ψυχρών αέριων μαζών, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο τον καιρό στη βόρεια χώρα την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Όπως εξήγησε «η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%», με την ανάρτηση να καταλήγει: «προκύπτει πτώση της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο: «Όταν μιλάμε για ψυχρή εισβολή, αναφερόμαστε σε ψυχρές αέριες μάζες που προέρχονται από πολικές ή ηπειρωτικές περιοχές. Ο αέρας αυτός είναι πυκνότερος και βαρύτερος, με αποτέλεσμα να κινείται πιο επιθετικά και να «γλιστρά» προς τα νότια ή χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Συχνά συνοδεύεται από ψυχρά μέτωπα, έντονους ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Η αλλαγή είναι γρήγορη και αισθητή - γι’ αυτό λέμε ότι το κρύο εισβάλλει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα.

Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα»