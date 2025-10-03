Καιρός: Πρόγνωση Μαρουσάκη για νέα κακοκαιρία από Δευτέρα - Έρχονται καταιγίδες

Με ήπιες συνθήκες θα συνεχίσει μέσα στο σαββατοκύριακο ο καιρός, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να κάνει λόγο πως η αστάθεια θα επανέλθει από Δευτέρα, όπου θα καταγραφεί νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα, όπως είπε ο κ. Μαρουσάκης, οργανώνεται ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας, από την πλευρά της νότιας Αδριατικής και θα κατηφορίσει στη χώρα, δίνοντας ένα πανομοιότυπο καιρικό μοτίβο.

Μάλιστα, τόσο τη Δευτέρα, όσο και την Τρίτη, αναμένονται αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι με τη χώρα να μπαίνει και επίσημα σε ένα φθινοπωρινό μοτίβο.

Ο καιρός σήμερα

Έντονη είναι η κακοκαιρία που πλήττει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Χθες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό, με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στους Παξούς όπου έπεσαν 100 τόνοι νερού αλλά και στην Αττική όπου σε κάποιες περιοχές μέσα σε λίγη ώρα έπεσε νερό ενός μήνα.

Σήμερα ο καιρός δε θα αλλάξει απλά τα φαινόμενα θα... μετατοπιστούν στα ανατολικά και τα βόρεια. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, αλλά και στο Αιγαίο κυρίως στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.