Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας από σήμερα - Πού θα σημειωθούν βροχές μέσα στην εβδομάδα

Αίθριος θα είναι ο καιρός όλη την εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία με βάση τους μετεωρολόγους, θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα (29/10) θα υπάρξουν νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς κελσίου, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρώτες βροχές της εβδομάδας θα τις δούμε Παρασκευή, στο Ιόνιο, ενώ κατά πλειοψηφία στη χώρα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μεταβολή.

Καιρός: Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το ίδιο σκηνικό φαίνεται να παραμένει και την Κυριακή, με τον καιρό να είναι αίθριο, με τοπικές νεφώσεις στα νότια.