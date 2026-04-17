Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και λασποβροχή - Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα με την αφρικανική σκόνη

Η αφρικανική σκόνη αρχίζει να υποχωρεί σιγά σιγά, ενώ οι πιθανές είναι οι λασποβροχές ιδιαίτερα σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και σήμερα Παρασκευή (17/4) κυρίως στα ανατολικά και στα νότια καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη το φαινόμενο κινείται προς την Κύπρο.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Συννεφιασμένος και μουντός λόγω συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, όπου δεν αποκλείεται να δούμε και λασποβροχές μικρής διάρκειας. Από αύριο θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός και να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Στη δε Θεσσαλονίκη, ίσως δούμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες αργά το μεσημέρι λόγω θερμικής αστάθειας που θα φτάσει τον υδράργυρο στους 24 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν στον Θερμαϊκό, αλλά στα τρία πόδια της Χαλκιδικής θα φτάνει σε ένταση τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το πρωί, θα έχουμε την επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού που φέρνει ξανά βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες τις πρωινές ώρες, ωστόσο στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στις υπόλοιπες περιοχές, η μέρα θα ξεκινήσει με καλό καιρό ωστόσο η ηπειρωτική χώρα ενδέχεται να ταλαιπωρηθεί με μπόρες από το απόγευμα και έπειτα.

Την Κυριακή, τέλος, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος το πρωί και το απόγευμα περιμένουμε αστάθεια με κάποιες μπόρες στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Μακεδονία - Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες - Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως την ανατολική) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 18-04

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά.

Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 23 και τοπικά στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 19-04

Στην νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.