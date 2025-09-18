Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και ισχυροί βοριάδες

Θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα ενώ την επανεμφάνισή τους θα κάνουν και οι τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χριστόφορο Παρανό, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές σύντομης διάρκειας στη νότια Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Γρήγορα και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ενώ την ίδια εικόνα περιμένουμε και αύριο Παρασκευή οπότε και ειδικά νωρίς το πρωί και το βράδυ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Αν. Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.