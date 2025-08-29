Καιρός: Σαββατοκύριακο με «κοκτέιλ» ζέστης, κεραυνών και χαλαζόπτωσης - Νέα άνοδος από Τρίτη

Με κύρια χαρακτηριστικά τη ζέστη, τις καταιγίδες, τους κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, ενώ νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τρίτη.
Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, «το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια, λόγω μιας διαταραχής που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας»
Στην σχετική ανάρτησή της αναφέρει:
«Καιρική Ενημέρωση – Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου & Έναρξη Σεπτεμβρίου.
Παρά τη γενική εντύπωση, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.
Αντιθέτως, αναμένεται να συνεχιστεί με θερμές καιρικές συνθήκες και κατά την έναρξη του Σεπτεμβρίου.
Το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια, λόγω μιας διαταραχής που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας.
Το Σάββατο 30/8, από το απόγευμα και μετά, θα επηρεαστούν τα βορειοδυτικά τμήματα, και κυρίως η Ήπειρος( προς το ξημέρωμα της Κυριακής) και το βόρειο Ιόνιο.
Κατά την ώρα εκδήλωσής τους, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά, με χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.
Την Κυριακή 31/8 η μέρα θα ξεκινήσει με τα φαινόμενα να απασχολούν κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική χώρα,καθώς και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.
Ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση, με επαναφορά της ηλιοφάνειας σε πολλές περιοχές και την ασταθεια να παραμένει μέχρι το απόγευμα στη Θράκη.
Παράλληλα, λόγω των νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων, αναμένεται ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Τα ανατολικά και νότια τμήματα θα διατηρήσουν καλοκαιρινό χαρακτήρα, με θερμοκρασίες στους 33–36°C, και τοπικά έως 37°C.
Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές οι μέγιστες θα είναι 2–4 βαθμούς χαμηλότερες.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι δυτικοί άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβάτες, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα προσήνεμα ανατολικά-νοτιοανατολικά.
Οι άνεμοι, που τις προηγούμενες ημέρες έφτασαν τα 8 μποφόρ, έχουν πλέον εξασθενήσει, και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις.
Από τη Δευτέρα (1 Σεπτεμβρίου), ο καιρός σταθεροποιείται, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 35°C, ενώ την Τρίτη (2 Σεπτεμβρίου) προβλέπεται νέα άνοδος, με τοπικά μέγιστες τιμές έως και 37–38°C και την Τετάρτη.
Συμπερασματικά, το καλοκαίρι παραμένει παρόν.
Όσοι έχουν τη δυνατότητα να αποδράσουν, θα απολαύσουν έναν καιρό ιδανικό για θαλάσσια μπάνια, κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.