Καιρός: Σαββατοκύριακο με «κοκτέιλ» ζέστης, κεραυνών και χαλαζόπτωσης - Νέα άνοδος από Τρίτη

Με κύρια χαρακτηριστικά τη ζέστη, τις καταιγίδες, τους κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, ενώ νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τρίτη.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, «το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια, λόγω μιας διαταραχής που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας»

Στην σχετική ανάρτησή της αναφέρει:

«Καιρική Ενημέρωση – Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου & Έναρξη Σεπτεμβρίου.

Παρά τη γενική εντύπωση, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.

Αντιθέτως, αναμένεται να συνεχιστεί με θερμές καιρικές συνθήκες και κατά την έναρξη του Σεπτεμβρίου.

Το Σαββατοκύριακο 30–31 Αυγούστου, ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια, λόγω μιας διαταραχής που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας.

Το Σάββατο 30/8, από το απόγευμα και μετά, θα επηρεαστούν τα βορειοδυτικά τμήματα, και κυρίως η Ήπειρος( προς το ξημέρωμα της Κυριακής) και το βόρειο Ιόνιο.

Κατά την ώρα εκδήλωσής τους, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά, με χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Την Κυριακή 31/8 η μέρα θα ξεκινήσει με τα φαινόμενα να απασχολούν κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική χώρα,καθώς και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση, με επαναφορά της ηλιοφάνειας σε πολλές περιοχές και την ασταθεια να παραμένει μέχρι το απόγευμα στη Θράκη.

Παράλληλα, λόγω των νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων, αναμένεται ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Τα ανατολικά και νότια τμήματα θα διατηρήσουν καλοκαιρινό χαρακτήρα, με θερμοκρασίες στους 33–36°C, και τοπικά έως 37°C.

Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές οι μέγιστες θα είναι 2–4 βαθμούς χαμηλότερες.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι δυτικοί άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβάτες, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα προσήνεμα ανατολικά-νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι, που τις προηγούμενες ημέρες έφτασαν τα 8 μποφόρ, έχουν πλέον εξασθενήσει, και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις.

Από τη Δευτέρα (1 Σεπτεμβρίου), ο καιρός σταθεροποιείται, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 35°C, ενώ την Τρίτη (2 Σεπτεμβρίου) προβλέπεται νέα άνοδος, με τοπικά μέγιστες τιμές έως και 37–38°C και την Τετάρτη.

Συμπερασματικά, το καλοκαίρι παραμένει παρόν.

Όσοι έχουν τη δυνατότητα να αποδράσουν, θα απολαύσουν έναν καιρό ιδανικό για θαλάσσια μπάνια, κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα».