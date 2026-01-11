Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες - Πού θα φτάσει η θερμοκρασία -12 βαθμούς

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από το απόγευμα της Κυριακής (11/01), με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και πεδινά της βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, τις επόμενες ώρες αναμένεται να συνεχιστεί η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Κυριακή το βράδυ αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες σε όλη τη βόρεια χώρα και σε κάποιες περιοχές, όπως η Φλώρινα, να πέσει και πολύ κάτω από το μηδέν, φτάνοντας ακόμα και τους -10 βαθμούς Κελσίου και από τα ξημερώματα ακόμα χαμηλότερα.

Επιπλέον, αναμένονται χιόνια και σε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από το βράδυ κυρίως. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί επίσης η Εύβοια, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Καιρός: Μέχρι και -12 η θερμοκρασία τη Δευτέρα

Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα του κύματος κακοκαιρίας, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους -12 βαθμούς Κελσίου στις πιο βόρειες περιοχές.

Από την Τρίτη ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, ενώ οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα έχει επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης, σύμφωνα με το οποίο, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση από το απόγευμα της Κυριακής (11/1), με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14/1), ενώ παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13/1).