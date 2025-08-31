Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν σήμερα βροχές και καταιγίδες - Τι ισχύει για την Αττική

Τελευταία μέρα του καλοκαιριού σήμερα (31/08) και σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένεται να έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.

Ειδικότερα στα δυτικά, θα σημειωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο, σύμφωνα με την πρόγνωση.

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι έντονα, όμως από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά έως το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείονται τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Στα Ιόνια νησιά, τη δυτική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα: Τι ισχύει για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμoκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου

