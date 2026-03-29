Καιρός: Σχεδόν αίθριος τη Δευτέρα - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από την Τετάρτη

Σχεδόν αίθριος θα είναι καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 30/3, ωστόσο από την Τετάρτη 1/4 νέα έντονη κακοκαιρία αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα ανατολικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα βόρεια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο καιρός την Τετάρτη

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθεί στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στα Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.