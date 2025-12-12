Καιρός: Σποραδικές βροχές και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες

Καλές για την εποχή καιρικές συνθήκες προβλέπονται σήμερα, αφού ο καιρός θα είναι ήπιος και οι θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή, με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί να διατηρείται.

Παράλληλα, ήπιο και σχετικά ζεστό για την εποχή παραμένει το σκηνικό του καιρού έως και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και των μετεωρολόγων. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρηθεί 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει πως, παρά τις συζητήσεις που έχουν ήδη αρχίσει για τις καιρικές συνθήκες των γιορτών, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις. «Για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας. Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, ο χειμώνας «αγαπά τις ανατροπές», γι’ αυτό και οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν διαρκώς τις επόμενες εξελίξεις. Τα ιστορικά στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι λευκά Χριστούγεννα αποτελούν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα στην Ελλάδα, ειδικά στα νότια γεωγραφικά πλάτη και στις μεγάλες πόλεις.

☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌Η "ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ" ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑ, ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο "ΜΥΘΟΣ" ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

✅ Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των υπερβολικών προγνώσεων τόσο νωρίς.… pic.twitter.com/pxz7t7EYEq — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 9, 2025

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στη Θράκη, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 16, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 15, στις Κυκλάδες από 11 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 και στην Κρήτη από7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.