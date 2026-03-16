Καιρός στην Αθήνα: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία και πόσο - Η εκτίμηση για βροχές

Ο καιρός στην Αθήνα ετοιμάζεται για «σκωτσέζικο ντους» το επόμενο δεκαήμερο. Σύμφωνα με τη νεότερη ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, στο X, η ανοιξιάτικη διάθεση των πρώτων ημερών θα δώσει τη θέση της σε κρύο και βροχές, πριν η θερμοκρασία πάρει ξανά την ανηφόρα.
Αναλύοντας τη μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού για το λεκανοπέδιο, ο έμπειρος μετεωρολόγος χώρισε το επόμενο δεκαήμερο σε τρεις διακριτές φάσεις. Το δεκαήμερο κάνει ποδαρικό με σχετικά μαλακό καιρό.
Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 16 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση σταθερότητας. Από τα μέσα της εβδομάδας, το σκηνικό ανατρέπεται. Η πιο ψυχρή φάση της κακοκαιρίας «κλειδώνει» από την Πέμπτη έως το Σάββατο.
Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 13-14 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες θα κατρακυλήσουν στους 10-11 βαθμούς (με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πέσουν ακόμη περισσότερο τοπικά). Το κρύο δεν θα έρθει μόνο του, καθώς παράλληλα αυξάνονται αισθητά οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα.
Μετά το βροχερό και κρύο τριήμερο, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Ο ήλιος θα κάνει πιο συχνά την εμφάνισή του και τα φαινόμενα θα περιοριστούν.
Προς το τέλος του δεκαημέρου, ο υδράργυρος θα τραβήξει ξανά την ανηφόρα, φτάνοντας τους 17-18 βαθμούς Κελσίου, αν και οι παροδικές νεφώσεις και κάποια τοπικά φαινόμενα δεν θα απουσιάζουν εντελώς.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.