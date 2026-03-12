Καιρός: Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες ημέρες – Λίγες βροχές στα ορεινά

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και της Κρήτης, μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά τόπους στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, με τη θερμοκρασία έως 20 βαθμούς και τους ανέμους έως 6 μποφόρ. Καλός θα είναι ο καιρός και το Σάββατο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα δυτικά και τα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 16-18, στην Ήπειρο από 2 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 18, στην Εύβοια από 3 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 17-18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-18, και στην Κρήτη από 8 έως 18 και τα Δωδεκάνησα έως 18-20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί , στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 -18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς.