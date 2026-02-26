Καιρός: Συνεχίζονται οι ανοιξιατικές ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Και η άνοιξη μέσα στον Φεβρουάριο... συνεχίζεται! Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγες τοπικές βροχές, κατά βάση εξασθενημένες, αναμένονται σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων, σε περιοχές της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, σε τμήματα των Κυκλάδων, της Κρήτης και στο ανατολικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις, αλλά και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Ωστόσο κατά τις περιόδους που θα ‘ναι πυκνές οι νεφώσεις, κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής ίσως σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές σε σχέση με την Αττική.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών και σποραδικών βροχών υπάρχει για το Αιγαίο, την Κρήτη και την Νότια Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 15, στη Θράκη από 2 έως 12, στη Θεσσαλία από 3 έως 15, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 4 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 13, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 15 και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ προς το βράδυ όμως θα στραφούν σε ανατολικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.