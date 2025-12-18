Καιρός: Τελευταίες ημέρες ηλιοφάνειας πριν την έλευση του... χειμώνα

Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις αναμένονται μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Επτάνησα αργά το βράδυ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν, ωστόσο δεν αναμένονται βροχές.

Αύριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα Επτάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Η αρχή στην αλλαγή του σκηνικού θα ξεκινήσει από το Σάββατο οπότε και ο καιρός αρχικά θα καλός ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 0 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13-14 βαθμούς.