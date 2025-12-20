Καιρός: Τέλος το διάλειμμα, ο χειμώνας επιστρέφει – Πού θα βρέξει σήμερα

Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα, μετά το παρατεταμένο διάστημα καλοκαιρίας που προηγήθηκε. Ένα βαρομετρικό σύστημα φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, επηρεάζοντας τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, αλλά και το νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως από το απόγευμα έως και το πρωί της Κυριακής. Η Βόρεια Ελλάδα παραμένει εκτός του κύριου όγκου των φαινομένων.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι μουντός, με περιορισμένη ηλιοφάνεια και πιθανότητα ασθενών βροχών από το απόγευμα σήμερα και μετά. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με λίγα και γενικά ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις πιο πυκνές από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13, στη Θεσσαλία από 3 έως 14 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 15 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.