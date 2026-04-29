Χαλάει ο καιρός από αύριο, Πέμπτη (30/04), με το σκηνικό να παραμένει τεταμένο όλο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, χαλώντας τα σχέδια ορισμένων για μικρές αποδράσεις.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Γιώργου Τσατραφύλλια στον Alpha, «φέτος η Πρωτομαγιά δεν θα είναι ανοιξιάτικη» καθώς την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα επικρατήσουν δυσμενείς συνθήκες.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «θερμοκρασιακό σοκ» και μία «ψυχρή εισβολή», η οποία θα οδηγήσει στην πτώση του υδραργύρου ίσως και κατά 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, θα πέσουν χιόνια στα ορεινά και θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, 8-9 μποφόρ.

Ενδεικτικά, είπε, από τους 27-28 βαθμούς που καταγράφονται σήμερα, το Σάββατο η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από τους 14-15.

«Μιλάμε για ένα θερμοκρασιακό σοκ, ψυχρή εισβολή που θα τη ζήλευσε και μία χειμωνιάτικη ημέρα» ανέφερε, χαρακτηριστικά και σχολίασε πως «το τριήμερο της Πρωτομαγιάς πιο λογικό θα είναι να φτιάξουμε χιονάνθρωπο παρά μαγιάτικο στεφάνι».

Πότε φτιάχνει ο καιρός

Ερωτώμενος για το πόσο καιρό θα διαρκέσει η κακοκαιρία, επεσήμανε πως πρόκειται για ένα διάλειμμα, που δεν θα διαρκέσει πολύ.

Από την Δευτέρα (04/05) θα είναι βελτιωμένες οι συνθήκες και θα επανέλθει η Άνοιξη με τις καλές θερμοκρασίες.

H πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, ο καιρός το τριήμερο της Πρωτομαγιάς θα κινηθεί ως εξής:

Παρασκευή (01/05)

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Σάββατο (02/05)

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή (03/05)

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.