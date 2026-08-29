Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες ρίχνουν τον υδράργυρο – Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Θυελλώδεις βοριάδες θα επικρατήσουν σήμερα Σάββατο στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς παραμένει ακραίος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από αύριο, πάντως, έρχεται σταδιακή βελτίωση. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα θα υποχωρήσουν περαιτέρω, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να αναμένονται συνθήκες καύσωνα. Θα κυμανθεί στους 35-36 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Παράλληλα, αναμένονται μπόρες στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η επόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καιρικές ακρότητες, μετά το δύσκολο διήμερο που βρίσκεται μπροστά μας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανών μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 22 έως 36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 23 έως 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 35-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 26 έως 34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 22 έως 30 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με εντάσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.