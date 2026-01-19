Καιρός: Τι φέρνει νέο επικίνδυνο βαρομετρικό - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

Εβδομάδα με έντονα καιρικά φαινόμενα και δυνητικά επικίνδυνα, είναι η τρέχουσα ενώ κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι και οι καταιγίδες, παράλληλα με το τσουχτερό κρύο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, ένα «επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη (20/01) στη Μεσόγειο» και προσθέτει:

«Παράλληλα με το τσουκτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες (ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ' νότια Ελλάδα, ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια).»