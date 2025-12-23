Για βροχερή εβδομάδα κάνουν λόγο η μετεωρολόγοι και όπως όλα δείχνουν, η πιο δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι η Παραμονή των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου αναμένονται βροχές οι οποίες επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα, και θα ξεκινήσουν ήδη από τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα «χτυπήσου» κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι νότιοι άνεμοι, που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, θα διατηρήσουν τα χιόνια σε ορεινά τμήματα, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Τι καιρό θα έχουμε ανήμερα των Χριστουγέννων

Από ανήμερα τα Χριστούγεννα, το καιρικό σύστημα θα κινηθεί σχετικά γρήγορα προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα τα ισχυρότερα φαινόμενα να περιοριστούν σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες, που κυρίως στη νότια Ελλάδα θα φτάσουν τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: «Χειμερινό» το σκηνικό την Παρασκευή

Από την Παρασκευή, οι βροχές σταματούν και τα φαινόμενα εξασθενούν, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε χειμερινά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί αναμένεται παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες σε βόρειες και ορεινές περιοχές.

Πρόκειται για ξηρό κρύο, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα προς το παρόν, ενώ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι. Περισσότερα στοιχεία για ενδεχόμενες χιονοπτώσεις θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες.