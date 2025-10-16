Καιρός: Τοπικές βροχές σήμερα και από αύριο... κακοκαιρία

Άκρως φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Από το βράδυ, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάζει από τα νότια της Ιταλίας, οι βροχές στα δυτικά θα ενταθούν.

Η αυριανή θα είναι η πιο σημαντική ημέρα από πλευράς καιρού, με βροχές στα δυτικά και βόρεια, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες στο Ιόνιο.

Το Σάββατο αναμένεται σχετική βελτίωση, ενώ την Κυριακή είναι πιθανό να σημειωθούν και πάλι τοπικές βροχές.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές και πιθανώς στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το πρωί στη Θράκη και μετά το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 19 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 22 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25).

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.