Καιρός: Τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, αυξημένη υγρασία στην υπόλοιπη χώρα

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταβολή και γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα με κάποιες αραιές νεφώσεις για πολλές ακόμα ημέρες σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Με τα σημερινά στοιχεία δεν προβλέπεται κάποιο σημαντικό καιρικό σύστημα να αλλάξει τον καιρό στη χώρα τις επόμενες 10 ημέρες.

Από τα μέσα της άλλης εβδομάδας προβλέπονται ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα ρίξουν λίγο την θερμοκρασία.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Βαθμιαία και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν δίνοντας από το απόγευμα βροχές, αρχικά στα Επτάνησα και αργότερα σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και σε παράκτια κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 18-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 20-23, στα Επτάνησα από 11 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.