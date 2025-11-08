Καιρός: Τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Αγριεύει ο καιρός από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Ισχυρή κακοκαιρία, εστιασμένη στη Δυτική Ελλάδα, θα εκδηλωθεί το επόμενο τριήμερο στη χώρα, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Το φαινόμενο θα συνοδεύεται με πολλές συνεχείς, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αναμένεται να πέσει πολύ νερό, κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, περισσότεροι από 100 τόνοι νερού ανά στρέμμα σωρευτικά και υπάρχει κίνδυνος κορεσμού των εδαφών και πιθανών κατολισθήσεων σε πολύ ευάλωτες περιοχές.

Επίσης, αναμένονται τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα με πιο σημαντικά φαινόμενα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στην Αττική, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και υγρασία αρκετά αυξημένη, γύρω στο 70%.

Την Κυριακή, πιθανότητα βροχής δίνεται για μετά το μεσημέρι.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 8/11/2025, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να συνοδεύονται από μικρό χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.