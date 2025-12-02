Κακοκαιρία: Πέμπτη και Παρασκευή οι δυσκολότερες ημέρες - Τι προβλέπεται για την Αττική

Σε κλοιό νέας κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα τις επόμενες ημέρες, με την Πέμπτη (04/12) και την Παρασκευή (05/12) να είναι οι δυσκολότερες, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παραθέτει χάρτες με τις περιοχές «που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου.

Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλωδείς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».

Όπως επισημαίνει, η «μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπολοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη.

Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.»

Καταλήγει λέγοντας πως το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα.»

Κακοκαιρία: Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Για την Αττική, το πιο έντονο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αν και η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική θα βρεθεί μέσα στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Καθώς το χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν το Σάββατο, επιμένοντας ωστόσο στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.