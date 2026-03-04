Καισαριανή: Αποκαταστάθηκε η μαρμάρινη πλάκα στο μνημείο του Σκοπευτηρίου

Στην αποκατάσταση της μαρμάρινης πλάκας στο Μνημείο του Σκοπευτηρίου στην Καισαριανή, η οποία αναγράφει τα ονόματα των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 προχώρησε ο Δήμος.

Το μνημείο είχε βανδαλιστεί όταν δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη συλλογή Χόιερ.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και «το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας είχε αποδεχτεί την προσφορά της Κ.Ο. Αττικής του ΚΚΕ να αναλάβει τα έξοδα αποκατάστασης του Μνημείου, όπως και έγινε».