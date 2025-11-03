Νέα μορφή απόπειρα εξαπάτησης των πολιτών προστέθηκε πρόσφατα στις ευφάνταστες προσπάθειες διαφόρων απατεώνων για να μάθουν τι μπορεί να βρίσκεται σε ένα σπίτι, να προσπαθήσουν να κλέψουν τιμαλφή και να ξεγελάσουν κυρίως ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Πρόκειται για κακόβουλα τηλεφωνήματα που οι πολίτες δέχονται από ένα μη καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο το οποίο εμφανίζεται σαν αριθμός κλήσης στην δική τους οθόνη.

Εφόσον απαντήσετε στο τηλέφωνο, κάποιος άνδρας (συνήθως) που δίνει ψεύτικο όνομα και επίθετο σας ενημερώνει ότι καλεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και ότι ο οργανισμός μόλις διαπίστωσε ότι υπάρχει επικίνδυνη διαρροή ενέργειας στην κατοικία σας και ότι θα αναγκαστούν να προβούν σε 48ωρη διακοπή ρεύματος δήθεν βάση πρωτοκόλλου, για να την ελέγξουν, καθότι κινδυνεύετε.

Στη συνέχεια αρχίζουν να ρωτούν πληροφορίες για το σπίτι, τις συσκευές που υπάρχουν μέσα, με στόχο να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση, ειδικά εάν πέσουν πάνω σε ηλικιωμένο άνθρωπο τον οποίο καταφέρουν και τρομάξουν ή ξεγελάσουν.

Το κακό είναι ότι δυστυχώς έχουν υποκλέψει στοιχεία κατοικίας και γνωρίζουν την διεύθυνση.

Αν λάβετε τέτοιο τηλεφώνημα ειδοποιήστε κατευθείαν το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας. Επίσης να έχετε υπόψη ότι καμιά δημόσια υπηρεσία και δημόσια αρχή δεν καλεί ποτέ εκτός ωρών λειτουργίας και από κινητό τηλέφωνο.