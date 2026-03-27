Από το πρωί της Παρασκευής ο καιρός παρουσιάζει αισθητή επιδείνωση, με τα πρώτα κύματα βροχών που εκδηλώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά και της Αθήνας.

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Deborah» φέρνει μαζί του ένα σκηνικό έντονης αστάθειας, με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το meteo, κατά τόπους οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Καθώς η ημέρα θα προχωρά, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες μετά το μεσημέρι, χωρίς όμως να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Ο καιρός του Σαββάτου

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται και αύριο, Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιόνια αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ οι άνεμοι θα είναι δυτικοί και τοπικά ισχυροί.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και πιο γενικευμένα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, την ώρα που λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.