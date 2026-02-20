Κακοκαιρία: Έφτασαν οι βροχές στην Αττική - Πορτοκαλί συναγερμό έδωσε η ΕΜΥ

Λίγο πριν από τις 19:30, τα πρώτα έντονα φαινόμενα που φέρνει η κακοκαιρία έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού.



Οι Αθηναίοι κινούνται στους δρόμους εφοδιασμένοι με ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ η κίνηση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου είναι αυξημένη λόγω των φαινομένων, αναφέρει το Orange Press Agency.

Κακοκαιρία - ​Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

​Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ, προχωρώντας σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, υπογραμμίζοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι αργά τη νύχτα.



​Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, καθώς ισχυροί νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων αγγίζει τα 8 μποφόρ, πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.