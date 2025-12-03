Κακοκαιρία προ των πυλών στην Ελλάδα: Χάρτες δείχνουν πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός της χώρας, καθώς κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από την Πέμπτη 04/12 από τα νοτιοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Την Πέμπτη 4/12 ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6–8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 5/12 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.