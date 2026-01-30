Κακοκαιρία στη Θράκη: Διακοπές νερού, πλημμύρες και καταστροφές σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλί

Βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης και διακοπή υδροδότησης οικισμών, κλειστές σχολικές μονάδες και καταστροφές στο οδόστρωμα, είναι σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο, οι ζημιές που άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας από την περιοχή.

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού όλα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στη δημοτική κοινότητα Δερείου, καθώς είχε σταματήσει η κυκλοφορία προς και από το Μικρό Δέρειο εξαιτίας της υψηλής στάθμης των υδάτων.

Συνεργεία του Δήμου Σουφλίου εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις έντονες βροχοπτώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή νερού στους οικισμούς Μάνδρας, Λυκόφης και Λαγυνών.

«Καταγράφονται αρκετά προβλήματα. Έχουμε καταστροφές σε οδικά δίκτυα, σε πολλά από τα σχολεία μας έχει μπει νερό, υδρευτικά δίκτυα έσπασαν και παρασύρθηκαν και διεκόπη η υδροδότηση οικισμών, ενώ στον ορεινό όγκο δεν είναι ασφαλής η διέλευση -κυρίως στην κοινότητα Δερείου- λόγω της συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας νερού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καλακίκος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή αλλά και να αποφεύγονται οι παραποτάμιες περιοχές.

Στην Αλεξανδρούπολη, όπως αναφέρουν πληροφορίες του e-evros.gr, οι δυνατοί άνεμοι που σημειώθηκαν ανάγκασαν τους περισσότερους παραγωγούς να απέχουν από την εβδομαδιαία λαϊκή αγορά, ενώ στο λιμάνι σημειώθηκαν μεγάλα κύματα και τις ριπές ανέμου.

Σήμερα στην ίδια περιοχή, δεν λειτουργούν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο 'Ανθειας καθώς και το νηπιαγωγείο και δημοτικό του Απαλού, «με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κατά τις μετακινήσεις τους, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών».

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται σήμερα η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας, σε αρκετά σημεία του οποίου χθες είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω φερτών υλικών που παρασύρθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Κλειστές παραμένουν οι ιρλανδικές διαβάσεις Ριζίων και Καστανεών.