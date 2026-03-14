Καλαμαριά: Σήμερα η αξονική στη σορό του 20χρονου - Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρυνα των Αρχών για την υπόθεση της θανάσιμης επίθεσης με μαχαίρι στον 20χρονο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος που νωρίτερα είχε παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές για το αιματηρό περιστατικό, έχει συλληφθεί και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, πήγε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και ανέφερε ότι του επιτέθηκαν στην Καλαμαριά, απρόκλητα πέντε άτομα.

Τον χτυπούσαν με τα χέρια στο πρόσωπο, έπεσε στο έδαφος -όπως υποστηρίζει-, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο. Αφότου έπεσε στο έδαφος, βρήκε ένα μαχαίρι και για να αμυνθεί το κάρφωσε σε έναν από τους ανθρώπους που του επιτέθηκαν. Δεν θυμάται σε ποιο σημείο του σώματος, δεν ξέρει ποιον τραυμάτισε και με ποιον τρόπο, είναι μεταξύ όσων επίσης υποστήριξε.

Ο 23χρονος υποστηρίζει επίσης ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο του επιτέθηκαν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν υπάρχει οπαδική χροιά στο περιστατικό. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ίσως υπήρχε και προσωπική διαφορά μεταξύ του θύματος και του δράστη. Την ίδια ώρα δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι – το όπλο του εγκλήματος- για το οποίο ο 23χρονος υποστηρίζει ότι το βρήκε στο έδαφος. Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για τρεις δράστες.

Απόψε, η σορός του 20χρονου θα μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξονική που ζήτησε η ιατροδικαστής, κα.Λήδα Κοβάτση και αύριο, Κυριακή θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου, Ελένη Ζαγγελίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, κάνοντας λόγο για δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.

«Διαπιστώθηκαν δύο τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο, το ένα τραύμα στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα και το δεύτετο στην οπίσθια επιφάνεια, στην ραχιαία χώρα. Το πρώτο από αυτά, που αφορά στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, αφορά ουσιαστικά στην προκάρδια χώρα.

Είναι τα καίρια χτυπήματα. Προφανώς το χτύπημα της προκάρδιας χώρας ακόμα πιο καίριο κτύπημα από το δεύτερο. Περισσότερες πληροφορίες όμως αναφορικά με τα τραύματα και αναφορικά με τα μαχαίρια, με τα όργανα θα έχουμε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία», όπως δήλωσε.