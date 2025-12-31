Καλαμάτα: Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι - Απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για πτώση ΙΧ αυτοκινήτου στον ποταμό Άρι, στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται, έχοντας τις αισθήσεις της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.