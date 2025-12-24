Κάλαντα 2.0: Τα παιδιά ζητούσαν πληρωμή και μέσω… IRIS

Σε κάθε γειτονιά της χώρας, η παραμονή των Χριστουγέννων γέμισε ξανά με παιδικές φωνές, τρίγωνα και χαμόγελα. Τα παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πουν τα κάλαντα, συνεχίζοντας ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει ζωντανό παρά τις αλλαγές της εποχής.

Φέτος, όμως, η εικόνα είχε και μια απρόσμενη, απολύτως σύγχρονη πινελιά. Μαζί με τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα που παραδοσιακά δίνουν οι νοικοκυραίοι, δεν έλειψαν και οι πληρωμές μέσω IRIS, καθώς αρκετοί γονείς και παιδιά αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες για να διευκολύνουν τη διαδικασία.

Έτσι, το έθιμο των καλάντων συναντήθηκε με τον ψηφιακό τρόπο συναλλαγών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μίγμα παράδοσης και τεχνολογικής καθημερινότητας.