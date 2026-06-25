Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στην αιματηρή συμπλοκή που έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τετάρτης (24/06), στην Καλλιθέα, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε θανάσιμα ένα νεαρό άτομο.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, περί τα 10 άτομα ενεπλάκησαν επί της οδού Μεγαλουπόλεως γύρω στις 23:00.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, κάποιος έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος ενός 17χρονου, τραυματίζοντάς τον βαρύτατα.

Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Η αστυνομία έκανε έρευνα στην ευρύτερη περιοχή και προχώρησε σε 14 προσαγωγές υπόπτων.

Παράλληλα, κάτω από ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, που πιστεύεται ότι είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον φόνο.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι πίσω από την άγρια συμπλοκή με τον νεκρό, ωστόσο εξετάζεται σοβαρά και η πιθανότητα να πρόκειται για άλλο ένα συμβάν με οπαδικά κίνητρα.

Ο Γιώργος Καλλικμάνης, μιλώντας στο Action24, επεσήμανε πως «δεν ξέρω αν είναι οπαδικά τα κίνητρα, μόνο αν έδωσαν ραντεβού».

Έκρινε πως είναι πολύ νωρίς για να δοθεί σαφής πληροφόρηση για τα κίνητρα, ωστόσο όποιο κι αν ήταν αυτό, θα είναι επουσιώδες μπροστά στον χαμό ενός νέου ανθρώπου.