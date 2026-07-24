Καλλιθέα: 26χρονος ξυλοκοπούσε επί μια ώρα την πρώην σύντροφό του - Ήταν έγκυος και απέβαλε

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 28χρονου ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοικογενειακή κακοποίηση, έπειτα από βίαιη επίθεση στην 37χρονη πρώην σύντροφό του, που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Ιουλίου, γύρω στις 10.30 το βράδυ στην Καλλιθέα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, όταν ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και για πάνω από μια ώραην χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Η 37χρονη έγκυος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε καισαρική τομή, ωστόσο το έμβρυο δεν επέζησε.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.