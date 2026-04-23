Καλλιθέα: Εμπρηστικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ

Εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα σήμερα, Πέμπτη (23/04), το πρωί.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό στο κτίριο επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 282.
Αποτελείτο από δύο γκαζάκια, τα οποία δεν εξερράγησαν.
Ωστόσο, προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές από φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του κτιρίου.
