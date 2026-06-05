Καλλιθέα: Χτύπησε με ρόπαλο τους διαρρήκτες του σπιτιού του και συνελήφθη για τον τραυματισμό τους

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη (04/06) στην Καλλιθέα, όταν ένας 55χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος ήρθε αντιμέτωπος με δύο νεαρούς διαρρήκτες που προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του.
Οι δύο δράστες, ηλικίας 21 και 23 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, επιχείρησαν να διαρρήξουν το διαμέρισμα, όμως τα σχέδιά τους πήραν μια εντελώς αναπάντεχη τροπή. Αντί να πανικοβληθεί, ο 55χρονος τους καταδίωξε την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν και κατάφερε να τους εγκλωβίσει. Πάνω στην άγρια συμπλοκή που ακολούθησε, ο άνδρας επιστράτευσε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, τραυματίζοντας σοβαρά στο κεφάλι τον έναν από τους επίδοξους κλέφτες.
Το αιματηρό επεισόδιο έληξε με την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία πέρασε χειροπέδες και στους τρεις εμπλεκόμενους. Πλέον, εκτός από τους δύο διαρρήκτες, ο 55χρονος ιδιοκτήτης βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.
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