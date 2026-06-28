Καλλιθέα: Πώς περιγράφει το αιματηρό επεισόδιο ο 17χρονος δράστης - Η κατάθεση στους αστυνομικούς

Περισσότερα στοιχεία για τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα έρχονται στο φως με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ να παρουσιάζει όσα ανέφεραν στις καταθέσεις τους ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης και ο 18χρονος που έμεινε δίπλα στο θύμα μετά τον τραυματισμό του.

Ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων, αλλά αυτό δεν βρέθηκε εκεί μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

«Όταν έπεσα κάτω αυτός με το γκλομπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω "Ρε βλάκες δεν είμαι οπαδός".

Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ, σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά», κατέθεσε ο 17χρονος.

«Ο Κώστας τους είπε "αράξτε μάγκες εμείς δεν είμαστε οπαδοί". Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν τον 16χρονο Χρήστο (ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα είπε σε αυτόν "Εσένα σε ξέρουμε είσαι… (ανέφερε συγκεκριμένη ομάδα)"», ανέφερε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

Ο 18χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον 15χρονο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έρχονται στο φως, έμεινε στο πλευρό του μετά τη μοιραία μαχαιριά και προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι έφυγαν από το σημείο.

«Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο ενώ ο καθιστός ξάπλωσε και ακουγόταν βαριά η αναπνοή του λέγοντας του "δεν μπορώ". (...)

Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να του πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρωτούσα συνεχώς το όρθιο παιδί ποιος το έκανε και πώς λένε τον τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στην μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε», υποστήριξε ο 18χρονος στη δική του κατάθεση.

Οι επτά συλληφθέντες, αλλά και ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου με το οποίο έφτασε στην περιοχή η τρίτη ομάδα από το Πέραμα αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.