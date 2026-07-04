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Καλλιθέα: Συνελήφθη ηλικιωμένος επιδειξίας που παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη - Το είχε ξανά κάνει

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 73χρονου στην Καλλιθέα που φέρεται να είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε βάρος μιας 18χρονη και μιας 6χρονης.

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Αστυνομία | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
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Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς νωρίτερα φέρεται να είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε μια 18χρονη, πράξη που είχε επαναλάβει και λίγο νωρίτερα σε βάρος μίας 6χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δράστης φαίνεται να είχε προβεί ξανά στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που τον εντόπισαν, στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής,. όπου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.

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