Καλλιθέα: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Θησεώς - Νεκρός οδηγός μοτοσυκλέτας

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης (4/6) στην λεωφόρο Θησέως στην διασταύρωση με την οδό Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός μίας μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, η οποία κατευθυνόταν προς την παραλιακή, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά είδε μπροστά του μία πεζή να διασχίζει το οδόστρωμα από την διάβαση πεζών. Ο οδηγός προσπάθησε να κάνει ελιγμό, προκειμένου να αποφύγει την πεζή, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να να χάσει επί τόπου τη ζωή του.

Ο άτυχος οδηγός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που απέκλεισαν το σημείο, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για αρκετή ώρα.