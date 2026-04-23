«Καλό ταξίδι καπετάνιε μου»: Η ανάρτηση του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ μετά τη δολοφονία του γιου του στον Άγιο Δημήτριο

Με μια σπαρακτική ανάρτηση προχώρησε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο πατέρας του, ο οποίος είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για το συμβάν και μετέβη στον χώρο για έρευνα. Τραγική ειρωνεία είναι πως δεν γνώριζε πως ο νεκρός είναι ο ίδιος του ο γιος.

Την Πέμπτη προχώρησε σε ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον γιο του.

Συγκεκριμένα ο ίδιος έγραψε: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».

Η ανάρτηση του πατέρα του νεαρού που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο.

Το τυφλό σημείο και οι έρευνες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους αστυνομικούς να «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή για τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη ή των δραστών.

Το έργο των Αρχών δυσχεραίνει το γεγονός ότι το έγκλημα διαπράχθηκε σε ένα «τυφλό» σημείο του πάρκου, όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Παρόλα αυτά, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε εξονυχιστική αυτοψία στον χώρο, ενώ αναζητείται οπτικό υλικό από παρακείμενες οδούς και επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν καταγράψει τις κινήσεις υπόπτων πριν ή μετά τη δολοφονία.

Η αιματηρή επίθεση αποκαλύφθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ στις 22/4, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας πως εντόπισε έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Ο 27χρονος έφερε ένα βαθύ και θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα κίνητρα της επίθεσης, με τις Αρχές να αξιολογούν τα δεδομένα. Μαρτυρίες δείχνουν ότι της δολοφονίας προηγήθηκε έντονη συμπλοκή. Η αστυνομία εξετάζει αν ο 27χρονος είχε δώσει «ραντεβού» στο σημείο ή αν πρόκειται για μια τυχαία συνάντηση που κατέληξε σε τραγωδία.

Αν και αρχικά εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο οπαδικής βίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σενάριο αυτό φαίνεται πλέον να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί οριστικά.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα παλαιότερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε ψητοπωλείο απέναντι από το πάρκο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με την περιοχή και τα άτομα που συχνάζουν εκεί.