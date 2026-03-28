Μενού

Κάλυμνος: Έχασε τη ζωή του 60χρονος αναρριχητής - Έπεσε από ύψος 10 μέτρων

Ένας 60χρονος αναρριχητής έχασε τη ζωή του στην Κάλυμνο πέφτοντας από ύψος περίπου δέκα μέτρων. Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ένας 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026 στην Κάλυμνο, ύστερα από πτώση από ύψος περίπου δέκα μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ