Κάλυμνος: Ηλικιωμένη δάγκωσε στο χέρι άνδρα του λιμενικού - Είχε προηγηθεί επεισόδιο

Μία 78χρονη δάγκωσε στέλεχος του Λιμενικού κατά τη διάρκεια ελέγχου στον χώρο του λιμανιού, στην Κάλυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το palmoskalymnou.gr, όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη γυναίκα αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της, ενώ βρισκόταν σε όχημα, στο οποίο μάλιστα φέρεται να διαμένει.

Είχε προηγηθεί περιστατικό, κατά το οποίο η 78χρονη φέρεται να φώναζε και να παρενοχλούσε. Η ίδια φαίνεται πως αρνήθηκε να συμορφωθεί στις υποδείξεις των οργάνων και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα προέβαλε αντίσταση, τους έβριζε και φώναζε δυνατά.

Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν, δάγκωσε στο χέρι τον ένα από τα στελέχη του Λιμενικού. Το αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να μεταφερθεί στο Λιμεναρχείο, όπου κρατείται και ο λιμενικός να μεταβεί στο νοσοκομέιο για περίθαλψη.