Κάλυμνος: Τρία άτομα πιάστηκαν με 275 κιλα εκρηκτικά - Πώς τα έφεραν στο νησί

Τρία άτομα, ηλικιών 33, 34 και 70 ετών, συνελήφθησαν χθες στην Κάλυμνο από την αστυνομία, καθώς βρέθηκαν με τεράστιες ποσότητες από εκρηκτικά στην κατοχή τους, και πλέον κατηγορούνται για παράνομη προμήθεια, μεταφορά και κατοχή.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε δύο οχήματα που επέβαιναν οι δράστες όπου σε ένα από αυτά (Ι.Χ. φορτηγό) βρέθηκαν 275 κιλά εκρηκτικής ύλης.

Όπως διακριβώθηκε, λίγο νωρίτερα την ιδία ημέρα ο 34χρονος αφίχθηκε με πλωτό σκάφος στο νησί της Καλύμνου, όπου μετέφερε τις εκρηκτικές ύλες και με τη συνδρομή των συγκατηγορούμενων του τις μεταφόρτωσε στο φορτηγό αυτοκίνητο.

Το σκάφος, το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και τα 275 κιλά εκρηκτικής ύλης κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.