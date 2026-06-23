Καλύτερα να μην μπείτε: Οι 29 παραλίες της Αττικής που είναι ακατάλληλες για κολύμπι

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΕΟ) έκανε επαναληπτικές μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής, για να διευκρινίσει ποιες είναι κατάλληλες και ποιες όχι, για τους λουόμενους, με βάση την οδηγία αναφορικά με τα μικροβιολογικά φορτία.

Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, τον Ιούνιο καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς τα ακατάλληλα σημεία παρουσιάζουν σημαντικά αύξηση.

Στις παραλίες της Ανατολικής Αττικής, στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Επίσης, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στα Λεγραινά και το Σούνιο. Προβληματική είναι και η εικόνα στην Κερατέα.

Η Βραυρώνα, η Αρτέμιδα (Λούτσα) και η Ραφήνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία.

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Από τις μετρήσεις κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο, παράλληλα, διαπιστώθηκε πως στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας εντοπίστηκαν εκ νέου σημαντικές επιβαρύνσεις.

Αναλυτικά, οι παραλίες που κρίθηκαν ακατάλληλες για ασφαλή κολύμβηση:

Οικισμός Όρμος Καταφυγή, Παναγία - Καταφυγιώτισσα. Παραλία Παλιά Φώκαια: στη μέση της παραλίας Λεγραινά, παραλία Λεγραινών - οδός Αγ. Μαρίνας και Λ. Θησέως. Σούνιο, παραλία Σουνίου. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Λαύριο, παραλία Ασημάκη: κατασκηνώσεις αριστερά Δήμος Λαυρεωτικής, παραλία Πουνταζέζα. Λαύριο, παραλία Μαύρη Πέτρα (Νησάκι). Αρχή παραλίας, από δεξιά Κερατέα, 3ο Λιμανάκι Δασκαλειού, Βίντζι Δασκαλειού. Κερατέα, 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού. Κερατέα, παραλία Δασκαλειό, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας. Πόρτο Ράφτη, παραλία Αυλάκι, Λεωφ. Αυλακίου Πόρτο Ράφτη, παραλία. Λεωφ. Αυλακίου: δεξιά γήπεδο ποδόσφαιρο/μπάσκετ Πόρτο Ράφτη, παραλία: Οδός Αγ.Μαρίνας. Πόρτο Ράφτη, παραλία: Οδός 25ης Μαρτίου 35 - 37. Πόρτο Ράφτη, παραλία Άγιος Σπυρίδωνας, Λεωφ. Γ. Γκρέκου. Βραυρώνα, κόλπος Πεταλιών, παραλία Κραβα. Λούτσα, παραλία Αρτέμιδος: Λεωφ. Αρτέμιδος. Ραφήνα, παραλία Ραφήνας Μαρίκες: Οδός Θάλειας. Νέα Μάκρη, παραλία. Πειραιάς, Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους: Οδός Θεμιστοκλέους και Αλ. Ζαΐμη. Πειραιάς, Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους - Αγωγός Πειραιάς, Ακτή Θεμιστοκλέους, Παραλία Φρεατίδα. Παλαιό Φάληρο, παραλία Φλοίσβου. Λεωφ. Ποσειδώνος: Κοντά στάση λεωφορείου Παλμύρα Δήμος Κωροπίου, παραλία Λουμβάρδας. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου. Στάση Λουμβάρδας. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Αναβύσσου, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου: Αρχή Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Αναβύσσου, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος. Παραλία Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου.