Τι ισχύει τελικά για τους σκύλους στις παραλίες: Όσα ορίζει ο νόμος για να μην υπάρχουν γκρίνιες

Πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να πάρουν το σκυλί τους μαζί για μπάνιο στην παραλία, αλλά δεν γνωρίζουν εάν επιτρέπεται ή όχι. Από την άλλη κάποιοι που κάνουν το μπάνιο τους, ενοχλούνται με την παρουσία κάποιου σκύλου μέσα στο νερό, που κολυμπούν και εκείνοι. Υπάρχει όμως συγκεκριμένη νομοθεσία, στην οποία αναφέρεται αναλυτικά τι ισχύει και τι όχι.

«Στις μη οργανωμένες παραλίες τα ζώα μπορούν να βρίσκονται μαζί με τους κηδεμόνες τους και να μπαίνουν στη θάλασσα. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη» τονίζει η δικηγόρος, Έλενα Φλώρου, μιλώντας στο Reader.

Οι υποχρεώσεις των κηδεμόνων

Φυσικά εκτός του δικαιώματος που έχουν οι κηδεμόνες σκύλων, έχουν και κάποιες υποχρεώσεις.

«Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ζώο εντελώς ανεξέλεγκτο στην παραλία και να μην γνωρίζουμε πού βρίσκεται ή αν έχει μετακινηθεί αρκετά μέτρα πιο πέρα, ενοχλώντας άλλους λουόμενους.

Εννοείται επίσης ότι δεν επιτρέπεται να αφήνονται ακαθαρσίες στην παραλία. Ο κηδεμόνας οφείλει να τις συλλέγει και να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου» συμπληρώνει η ίδια.

Σκύλος στην παραλία | shutterstock

O διαχωρισμός οργανωμένης και μη, παραλίας

Ο βασικός διαχωρισμός που υπάρχει είναι ότι στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπονται τα κατοικίδια υπό την επίβλεψη του κηδεμόνα τους και μπορούν να κολυμπούν και να εισέρχονται στη θάλασσα ενώ στις οργανωμένες όχι.

Όπως αναφέρει η Έλενα Φλώρου «πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι σημαίνει ''οργανωμένη παραλία''. Συνήθως πρόκειται για παραλίες στις οποίες η πρόσβαση γίνεται με εισιτήριο. Εκεί, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων. Υπάρχει μια σύγχυση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θεωρείται οργανωμένη κάθε παραλία που διαθέτει ξαπλώστρες ή beach bar.

Δηλαδή, αν πάμε σε μια παραλία και πληρώσουμε μόνο για τη χρήση μιας ξαπλώστρας, αυτό δεν σημαίνει ότι η παραλία θεωρείται οργανωμένη με την έννοια που αναφέρει ο νόμος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σκύλος επιτρέπεται κανονικά.

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Η οργανωμένη παραλία, σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί, είναι εκείνη που είναι περιφραγμένη ή ελεγχόμενη και η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με εισιτήριο. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ιδιωτικά διαχειριζόμενο χώρο, όπου πρώτα πληρώνεις για να μπεις και στη συνέχεια ενδέχεται να χρεώνεσαι επιπλέον για ξαπλώστρες ή άλλες υπηρεσίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νόμος προβλέπει ότι τα ζώα δεν επιτρέπονται, εκτός αν η επιχείρηση έχει επιλέξει να λειτουργεί ως pet friendly και το επιτρέπει ρητά».

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, διευκρινίζει ότι: «Οργανωμένη είναι η παραλία στην οποία η είσοδος γίνεται με εισιτήριο. Η ύπαρξη ξαπλωστρών ή beach bar από μόνη της δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η είσοδος κατοικιδίων».

Εκεί όπου απαγορεύεται αυστηρά και καθολικά η παρουσία ζώων είναι οι παραλίες με «Γαλάζια Σημαία». Εξαίρεση αποτελούν οι πιστοποιημένοι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας

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Όταν γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης

Σχετικά με τα περιστατικά αντιπαράθεσης που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι ανάμεσα σε κηδεμόνες σκύλων και λουόμενους η κα. Φλώρου αναφέρει ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η παρουσία των ζώων στις παραλίες δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης.

Συχνά βλέπουμε εντάσεις μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων. Κάποιος μπορεί να διαμαρτυρηθεί ότι ο σκύλος γαβγίζει, ότι βρίσκεται κοντά του ή απλώς ότι δεν θέλει να υπάρχουν ζώα στην παραλία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές.

Ο κηδεμόνας του ζώου οφείλει να το έχει υπό έλεγχο, να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου, να έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα και να εξασφαλίζει στο ζώο νερό και σκιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν μπορεί να αφήνει το ζώο ανεξέλεγκτο να πατά σε πετσέτες και ξαπλώστρες ή να ουρεί οπουδήποτε.

Από την άλλη πλευρά, όσοι δεν επιθυμούν την παρουσία ζώων πρέπει να κατανοήσουν ότι στις παραλίες όπου επιτρέπονται, άνθρωποι και ζώα συνυπάρχουν νόμιμα».

Ουσιαστικά δεν υπάρχει παράβαση, εάν ένας κηδεμόνας βρίσκεται με τον σκύλο του σε μια μη οργανωμένη παραλία και δεν δημιουργεί προβλήματα συμπεριφοράς ή όχληση το ζώο του.